Trucker zegt epileptische aanval te hebben gehad tijdens drama in Nederland: “Ik had dood kunnen zijn”

Chauffeur Juan S. (45), die wordt verdacht van het truckdrama in het Nederlandse Zuidzijde, stelt dat hij voor het ongeluk echt een epileptische aanval kreeg. Hij zegt dit in een interview met het Spaanse nieuwsmedium El Español.

De Spanjaard slikt al sinds zijn kindertijd medicatie tegen epilepsie, bevestigt een bestuurslid van een paardenfeest in Caravaca de la Cruz - waarbij Juan S. ook betrokken is - tegen de online krant. Kort na het ongeluk in Nederland waarbij uiteindelijk zeven mensen om het leven kwamen, sprak Juan S’. advocaat al over een epileptische aanval en dat de chauffeur niets meer wist. Ook zou Juan S. kort na het ongeluk rare snurkende geluiden hebben gemaakt.

Of het daadwerkelijk een epileptische aanval was, werd tegelijkertijd betwijfeld door een getuige van het drama. Een neuroloog stelde dat het in zijn algemeenheid moeilijk is om achteraf een epileptische aanval aan te tonen omdat deze geen sporen nalaat.

Middelen

Het Nederlandse Openbaar Ministerie verdenkt de Spanjaard van het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop en meerdere gewonden. Juan S. kwam donderdag op vrije voeten. Hij zegt zeer aangeslagen te zijn door het ongeluk en die houding zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de beslissing om hem weer vrij te laten.

In het interview bij El Español zegt Juan S. onschuldig te zijn. “Ik ben ook een slachtoffer. Ik had dood kunnen zijn.” Daarnaast heeft hij geen goed woord over voor de gevangenis waar hij enkele dagen verbleef. “Ik ben daar als een hond behandeld.” Zijn eerste advocaat was naar eigen zeggen 'waardeloos', maar de tweede (advocate Sabine ten Doesschate, red.) 'de beste ter wereld'. “Als ik haar vanaf het begin had gehad, dan had ik maar drie dagen in Nederland doorgebracht. Ik ben vrijgelaten zonder aanklacht maar met één voorwaarde: ik mag niet rijden. Ik ben ook niet van plan om weer met een vrachtwagen te rijden, al krijg ik mijn rijbewijs terug.”

Pensioen

Juan S. vertelt tegen El Español ook over zijn werk als chauffeur en zijn ervaring met het rijden op nationale en internationale routes. Hij werkte voorheen in het constructiebedrijf dat hij met zijn broer in Caravaca de la Cruz oprichtte maar hij stopte daar vanwege een ongeluk. “Ik kon niet blijven werken in het constructiebedrijf. Maar mijn opgebouwde pensioen is niet genoeg om van te leven. Toen haalde ik mijn vrachtwagenrijbewijs.’’ Een paar maanden geleden werd hij naar eigen zeggen ingehuurd door het transportbedrijf El Mosca.

Juan S. komt ook uit Caravaca de la Cruz, zo'n zestig kilometer ten westen van Murcia. Hij heeft twee kinderen: een meisje (2) bij zijn huidige echtgenote en een 15-jarige dochter uit een eerdere relatie.

