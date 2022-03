Trouwen in Rome? Italiaanse regio betaalt 2.000 euro huwelijkskosten terug aan koppels

De regio Lazio, gelegen in midden Italië, geeft 2.000 euro aan koppels die in de streek trouwen. Daarmee wil de plaatselijke overheid de huwelijkssector redden van de gevolgen van de coronapandemie, zo schrijft The Guardian. Het initiatief, genaamd ‘Lazio in Love’, staat open voor Italiaanse en buitenlandse koppels die dit jaar in het huwelijksbootje stappen.

“Laten we een sector die lange tijd on hold heeft gestaan, nieuw leven inblazen”, zegt Valentina Corrado, toerismeraadslid van Lazio. “De hele huwelijkssector heeft de afgelopen twee jaar economisch geleden.” Sinds het begin van de pandemie zijn 9.000 koppels getrouwd in Lazio. In 2019 waren dat er nog meer dan 15.000.

In totaal heeft de regio 10 miljoen euro gereserveerd voor het initiatief. “De regeling is nodig om een ​​sector te ondersteunen die zwaar heeft geleden onder de economische crisis”, zegt Nicola Zingaretti, de president van Lazio. “We hebben de aanzienlijke investering ook gedaan met het oog op de toeristische sector, en met het bewustzijn en de trots dat we kunnen opscheppen over elk deel van onze regio, met veel locaties die tot de meest magische en fascinerende ter wereld behoren dankzij een ongeëvenaard cultureel erfgoed.”

Van trouwkleding tot fotografen

Italiaanse en buitenlandse koppels die tussen 1 januari en 31 december 2022 in Lazio huwen, kunnen hun verzoek indienen. Indien geaccepteerd, krijgen ze een terugbetaling van 2.000 euro op het geld dat is besteed aan trouwdiensten in de regio. Elk koppel kan een terugbetaling van maximaal vijf onkostennota’s aanvragen tot eind januari 2023, of totdat het fonds opraakt. Kosten die onder meer in aanmerking komen zijn trouwkleding, catering, bloemstukken, weddingplanners en fotografen.

Verscheidenheid aan locaties

Lazio biedt een rijke verscheidenheid aan locaties om uit te kiezen. Zo kan een huwelijk plaatsvinden in Rome, de hoofdstad van Italië, op een heuveltop van een groot aantal middeleeuwse stadjes of in de zandduinstranden die het nationale park Circeo omringen. Een van de beroemdste bruiloften die in de regio zijn gehouden, was die tussen de nu gescheiden Tom Cruise en Katie Holmes, die in 2006 trouwden in het kasteel Orsini-Odescalchi in Bracciano.

