Tropische storm Elsa maakt eerste slachtoffers: drie doden op Caraïbische eilanden en in Dominicaanse Republiek

De tropische storm Elsa, die eerder was ingeschaald als een orkaan van de eerste categorie, heeft haar eerste slachtoffers gemaakt. De storm teisterde gisteren de zuidkust van Haïti en de Dominicaanse Republiek en trok verder richting de Caraïbische eilanden. In totaal vielen al drie doden. Momenteel zou Elsa koers zetten naar Jamaica en Oost- en Centraal-Cuba. Ook Florida zou niet van de storm gespaard blijven.

De storm maakte tot nu toe al drie slachtoffers. Op Saint Lucia, in het Caraïbische gebied, overleed één persoon ten gevolge van storm Elsa. In de Dominicaanse Republiek vielen nog twee slachtoffers. Een 15-jarige jongen en een 75-jarige vrouw kwamen bij aparte incidenten om het leven nadat ze verpletterd werden onder ingezakte muren.

Snelheden van meer dan 100 km/h

Volgens het National Hurricane Center in Miami zou de kern van de storm zich zo’n 280 kilometer van Montego Bay, Jamaica bevinden en met een snelheid van 28 kilometer per uur naar het noordwesten trekken. Elsa zou al maximale snelheden van meer dan 100 kilometer per uur hebben gehaald. Momenteel zou de storm aan kracht afnemen en koers zetten richting Cuba.

Elsa, de eerste tropische storm van het Atlantische seizoen, veroorzaakte zaterdag de meeste schade op Barbados. Daar kampen meer dan 1.100 mensen met beschadigde woningen. In totaal zouden zo’n 62 huizen volledig vernield zijn door de storm. De straten liggen er bezaaid met bomen en elektriciteitskabels en ook heel wat scholen en regeringsgebouwen zijn zwaar beschadigd. “Dit is de eerste orkaan die ons teistert in 66 jaar”, aldus premier Mia Mottley.

Noodtoestand

Volgens weersvoorspellingen zou de storm Cuba teisteren en de komende dagen verder richting Florida razen. Cuba trof reeds de nodige voorbereidingen om inwoners op te vangen en gewassen te beschermen. “Anticipatie is het sleutelwoord. Laten we zorgen voor onze mensen en hun eigendom”, aldus de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel.

De gouverneur van Florida Ron DeSantis riep de noodtoestand uit in vijftien districten, waaronder de Miami-Dade County. Daar stortte vorige week een appartementsgebouw in. Het dodentol bedraagt momenteel 24 mensen. Aangezien uitlopers van storm Elsa de regio zouden kunnen bereiken, werd besloten om snel te handelen. Zo wil DeSantis het gebouw zo snel mogelijk slopen omdat het resterende gedeelte ervan gevaarlijk instabiel is.

Volledig scherm Elsa maakte in totaal al drie slachtoffers. Op Saint Lucia, in het Caraïbische gebied, overleed één persoon. In de Dominicaanse Republiek vielen nog twee slachtoffers. © EPA

Volledig scherm De tropische storm veroorzaakte zaterdag de meeste schade op Barbados. Daar kampen meer dan 1.100 mensen met beschadigde woningen. In totaal zouden zo’n 62 huizen volledig vernield zijn door Elsa. © REUTERS

Volledig scherm De straten in Barbados liggen bezaaid met bomen en elektriciteitskabels en ook heel wat scholen en regeringsgebouwen zijn zwaar beschadigd. © REUTERS

