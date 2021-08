Tropische storm bedreigt Puerto Rico en Dominicaanse Republiek

25 militairen komen om bij bosbranden in Algerije

10 augustus De afgelopen 24 uur zijn in Kabylië, in het noorden van Algerije, zeker 25 militairen omgekomen toen ze bosbranden aan het bestrijden waren. Dat meldt president Abdelmadjid Tebboune. Ook 13 burgers zijn in de vuurzee ongekomen.