Tropisch klimaat in Florida bemoeilijkt zoektocht naar Brian Laundrie: "Lichaam kan in minder dan vijf tot zeven dagen veranderen in skelet”

Experts vrezen dat het steeds moeilijker wordt om Brian Laundrie (23) te vinden, de verloofde van de vermoorde YouTubester Gabby Petito (22). Het tropisch klimaat in het zuiden van Florida zorgt er immers voor dat forensisch bewijsmateriaal veel sneller verdwijnt. En dat geldt ook voor een eventueel stoffelijk overschot. “Dat kan hier in minder dan vijf tot zeven dagen veranderen in een skelet”, zegt Chris Boyer van de National Association for Search and Rescue (NASAR) aan CNN.

De zoektocht naar Brian Laundrie is intussen twee weken bezig en de autoriteiten staan nog altijd geen stap verder. De man wordt gezocht als ‘person of interest’ in de moord op zijn verloofde Gabby Petito. Haar lichaam werd op 19 september gevonden in Bridger-Teton National Forest in de Amerikaanse staat Wyoming.

De twee waren op roadtrip door de VS toen Petito eind augustus verdween. Kort daarvoor waren ze door de politie in de staat Utah aan de kant gezet na een oplopende ruzie. Bodycambeelden daarvan gingen de wereld rond. Op 1 september keerde Laundrie alleen terug naar Florida. Daar verbleef hij bij zijn familie, tot ook hij verdween. Zijn ouders gaven hem op 17 september op als vermist. Hij was toen al drie dagen weg.

Voorsprong

Hem vinden is niet eenvoudig en zal allen maar moeilijker worden, vertellen experts nu aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. Laundrie heeft niet alleen een voorsprong van enkele dagen, hij nam volgens zijn familie ook zijn portefeuille en smartphone niet mee. Dat maakt dat hij minder makkelijk te traceren is.

Volledig scherm Politie aan het huis van Brian Laundrie in North Port, Florida. © AFP

Volgens zijn ouders trok Laundrie naar het Carlton Reserve, een enorm natuurreservaat van bijna 15.000 voetbalvelden groot, niet ver van zijn woonplaats North Port. Ook het tropisch klimaat daar maakt de zoektocht er niet makkelijker op. Forensisch bewijsmateriaal en een eventueel stoffelijk overschot verdwijnen er snel.

“In Florida, tijdens de zomer en het natte seizoen, kan een lichaam in minder dan vijf tot zeven dagen veranderen in een skelet”, aldus Chris Boyer van de National Association for Search and Rescue (NASAR). “Ook roofdieren kunnen ervoor zorgen dat er heel wat bewijsmateriaal verdwijnt.”

Volledig scherm Volgens zijn ouders trok Laundrie naar het Carlton Reserve. Daar wordt nu al weken gezocht naar hem. © AFP

Desondanks is er nog altijd hoop dat de jongeman gevonden wordt. Volgens Bryanna Fox - een voormalig speurder van de FBI die nu criminologie doceert aan de University of South Florida - kan Laundrie alleen vermist blijven als hij zich “absoluut perfect” verbergt. “Hij mag geen enkele fout maken. Speurders kunnen aan één nieuwe aanwijzing genoeg hebben om een doorbraak te forceren in de zaak.”

LEES OOK:

BEKIJK OOK: