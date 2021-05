Trollen starten nieuwe actie tegen Marc Van Ranst op Twitter: "Ben je nu trots dat je ook een doodsbedreiging kreeg?”

De rel tussen Marc Van Ranst en Nederlands coronascepticus Willem Engel deint verder uit. Op berichtendienst Telegram is een oproep geplaatst om de bekende viroloog op Twitter te bestoken met een standaard mededeling. Van Ranst is niet onder de indruk van het “trollenlegertje”: “Enkel voor sukkels zonder enige creativiteit”, reageert hij.

De discussie tussen Van Ranst en Engel - de voorman van de Nederlandse actiegroep Viruswaarheid - begon dinsdagavond laat. Engel postte toen op Twitter een reactie waarin hij zei dat de viroloog mee verantwoordelijk was voor het feit dat hij moest onderduiken voor een zwaarbewapende beroepsmilitair die hem eerder al bedreigde en op wie de politie nu al enkele dagen intensief jacht maakt. “Ik ben niet voor het bedreigen van wie dan ook, maar Van Ranst heeft het zo bont gemaakt dat hij nu extreem gehaat is. Natuurlijk is hij niet alleen verantwoordelijk, maar hij heeft zeker een aandeel in de angstpandemie”, klonk het.

Van Ranst liet liet dat niet passeren: “Laten we een kat een kat noemen, Willem: je bent een mafkees. Je kan al je kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van een postzegeltje schrijven en zelfs nog plaats over hebben. Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel groot en opzichtig kraam”, antwoordde hij enkele uren later, in het midden van de nacht. ‘Wappie’ is bij onze noorderburen een synoniem voor ‘gek’.

Salsapandemie

Toen Engel terugkaatste dat Van Ranst hem wellicht kon “onderwijzen in de bedrogologie of de oplichtkunde”, antwoordde de viroloog: “Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie (Engel studeerde biofarmacie en maakte die universitaire opleiding ook af. Hij deed nadien nog onderzoek, maar maakt volgens de Nederlandse krant trouw.nl intussen al twaalf jaar geen deel meer uit van de wetenschappelijke wereld. Hij koos ervoor om in de danswereld te gaan, red.), ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment geef ik geen flying fuck om wat jij uitkraamt, en Nederland zou dat best ook niet doen.”

De tweets van Van Ranst kregen flink wat weerklank. Internetondernemer Alexander Klöpping was zo onder de indruk van de repliek van de viroloog, dat hij besloot geld in te zamelen om bovenstaande Twitterconversatie groot af te drukken en op te hangen in bushokjes in heel Nederland. De actie haalde in minder dan een dag tijd al meer dan 21.000 euro op, terwijl het streefdoel 2.000 euro was. Intussen zou de campagne volgens Klöpping gelanceerd zijn. Dat meldt hij op Twitter, waar ook de eerste foto’s binnenlopen.

En daar stopte het niet. Toen Engel gisterenmiddag Van Ranst op Twitter uitnodigde om met hem in debat te gaan, serveerde Van Ranst hem opnieuw af. “Niemand wil Ajax zien spelen tegen VV Sliedrecht (een amateurvoetbalvereniging, red.). En jij bent zeker geen Willem II (een Nederlandse profvoetbalclub uit Tilburg, red.), Willem”, klonk het.

Intussen schaarde de actiegroep Klokkenluiders voor vrijheid zich achter Engel. Die groep heeft een profiel op Facebook, maar organiseert zich op de berichtendienst Telegram, waar veel minder controle is. Daar telt de groep meer dan 20.000 leden. “Nodig je vrienden uit, maar plaats verder niets”, staat op de Facebookpagina van de actiegroep te lezen. “Dit is het stille protest! Daarom komen er in deze groep geen berichten waarop Facebook kan handhaven of de groep kan laten verwijderen... Het doel: stap nu over op Telegram!”

Oproep

Op het Telegramaccount van de groep verscheen gisteravond laat een oproep om Van Ranst op Twitter te bestoken. “Wat is Marc toch trots op de aandacht die hij nu krijgt op zijn ‘doodsbedreiging’. Hij was veel te jaloers op Jaap Van Dissel (een Nederlandse infectioloog, red.) vanwege zijn bedreiging. Laten we daarom het maar even aanwakkeren op zijn Twitter door onder deze post de volgende reactie te geven: ‘Van harte Marc! Omdat Jaap van Dissel een doodsbedreiging heeft gehad, ben jij er nu ook trots op dat jij er eentje hebt gehad? Misschien steek je meer op van dansles?’”

Van Ranst is andermaal niet onder de indruk. “Een voorbeeld van een trollenlegertje”, schrijft hij op Twitter. “Enkel voor sukkels zonder enige creativiteit.”

