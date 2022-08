Triest record: bijna 700 bootvluchtelingen steken Kanaal over in één dag tijd

In 2021 staken in totaal 28.500 mensen het Kanaal over. Dat aantal zal in 2022 wellicht oplopen tot 60.000 mensen, aldus een rapport van het Europees Parlement. Door de Brexit en de coronapandemie zijn de controles op landwegen verstrengd en is het aantal bootvluchtelingen dat de oversteek naar Groot-Brittannië waagt, toegenomen. Zij vormen een doorn in het oog van de conservatieve regering in Londen. Een centraal strijdpunt in de Brexit-campagne was namelijk om zelf opnieuw controle te krijgen over de eigen grenzen.