Treinverkeer van en naar Utrecht korte tijd onderbroken wegens verdachte koffer

Hoop slinkt met de dag in staalfa­briek Marioepol: “Vergeet ons, wij raken hier niet weg”

Russische troepen proberen al dagenlang om de staalfabriek in Marioepol onder controle te krijgen. Voor de overgebleven burgers en de laatste verdedigers van de site is de Russische bestorming een hel. Ze zien geen uitweg meer. Hun smeekbedes aan Joe Biden en de paus hebben niets opgeleverd. “Vergeet ons, we raken hier niet weg.”

5 mei