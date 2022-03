Treinverbinding tussen Finland en Rusland stopgezet: “Niet langer gepast in het licht van de sancties”

Lees alles wat je moet weten over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.

Volgens de Finse staat is het niet langer gepast om de treinverbinding, bekend onder de naam ‘Allegro’, te laten doorgaan in het licht van de sancties die aan Rusland werden opgelegd na de invasie van Oekraïne. “We schorten het verkeer dus voorlopig op”, verklaarde Topi Simola van uitbater VR. De Russische spoorwegen meldden in een korte verklaring op de hoogte te zijn van het Finse besluit.

Treinen van Rusland naar de Finse hoofdstad Helsinki zaten de afgelopen weken afgeladen vol met Russen, die hun eigen land met spoed wilden verlaten op het moment dat er amper nog vliegverbindingen tussen Rusland en de EU beschikbaar waren.

De Finse Allegro-trein was een van de laatste spoorverbindingen tussen Rusland en de EU. Russische treinen pendelen nog steeds heen en weer tussen Moskou en de Russische exclave Kaliningrad via Litouwen. Maar sinds 28 februari mogen Russische passagiers niet meer in- of uitstappen in Litouwen.

Tytti Tuppurainen, de Finse minister die verantwoordelijk is voor de staatsbedrijven, vertelde aan Reuters dat een van de redenen om de Allegro-treindienst tot nu toe in stand te houden, was om Finnen in Rusland toe te laten ​​naar huis terug te keren.

“Nu is het duidelijk dat de situatie voor de Allegro-trein is veranderd en dat voortzetting van de dienst niet langer gepast is”, luidde het in een verklaring.