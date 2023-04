Treinstation van Hannover deels ontruimd door powerbank die op handgranaat lijkt

Buitenlan­ders in Soedan doelwit van aanvallen door strijders

Te midden van zware gevechten in Soedan zijn ook buitenlanders en diplomaten het doelwit van geweld. Zo is maandag een diplomatiek konvooi van de Amerikanen beschoten, meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dinsdag. Daarnaast werd de ambassadeur van de Europese Unie in Soedan aangevallen in zijn ambtswoning in de hoofdstad Khartoem. Afgelopen weekend werden er al drie medewerkers van het VN-Wereldvoedselprogramma omgebracht in het westen van Darfoer. En er zijn nog incidenten.