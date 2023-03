Treinongeval Griekenland: drie spoorwegmedewerkers aangeklaagd voor betrokkenheid

‘Sushiter­reur’ in Japan: drie arresta­ties nadat klanten voor de grap voedsel op lopende band met speeksel besmeuren

Een ‘grap’ die enkele Japanse jongeren uithaalden in een sushirestaurant is uit de hand gelopen. Op een video is te zien hoe een jonge klant voedsel dat via een lopende band passeert, besmeurt met zijn speeksel. De choquerende beelden gingen viraal en inspireerden andere onhygiënische grappenmakers. Er zijn inmiddels drie aanhoudingen gebeurd in wat online de hashtag ‘sushiterreur’ meekreeg.