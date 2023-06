Treinongeluk India: zeker 50 doden en 300 gewonden na frontale botsing

Een getuige laat weten: “Ik had alle hoop al opgegeven, want ik dacht dat we zouden sterven. Gelukkig kon ik via een gebroken raam naar buiten. Daar lagen veel gewonde personen.” De Indiase president Narendra Modi zegt in een reactie dat ‘zijn gedachten bij de nabestaanden zijn en dat de gewonden maar snel mogen herstellen’. Volgens de president zijn er meerdere reddingsacties gaande.