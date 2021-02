Treinen in Nederland rijden morgen met mondjesmaat, ook in Duitsland problemen door winterweer

De treinen in Nederland zullen morgen “met mondjesmaat” rijden. Vandaag reden de treinen al een groot gedeelte van de dag helemaal niet vanwege het extreme winterweer. De hevige sneeuwval en wind veroorzaken veel storingen op het spoor. Reizigers wordt gevraagd hun reis uit te stellen of een alternatief te zoeken. Ook in Duitsland zijn er in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen problemen op de weg en op het spoor.

Het Nederlandse spoorbedrijf NS noemt het lastig om nu al een duidelijk beeld te geven. “We zullen ons uiterste best doen om storingen op te lossen”, klinkt het.

Vanwege het winterse weer besluiten ook steeds meer basisscholen om morgen nog dicht te blijven en het online onderwijs met één dag te verlengen. Normaal gezien gingen ze net morgen weer open na een lange sluiting door de coronamaatregelen.

Ook de test- en vaccinatiecentra in het land waren vandaag gesloten wegens het winterweer. Die zouden wel opnieuw moeten openen, zegt de gezondheidsdienst GGD. Als er morgen in een regio code rood geldt, dan blijven test- en vaccinatielocaties in die regio wel gesloten, aldus de GGD. Daarnaast kunnen regio’s zelf besluiten om een locatie te sluiten vanwege de weersomstandigheden.

Sinds gisteren heeft de Nederlandse Rijkswaterstaat al meer dan 15 miljoen kilo zout uitgestrooid over de wegen. In totaal reden de strooiwagens bijna 140.000 kilometer.

In vrijwel het hele land sneeuwt het. De meeste sneeuw is gevallen in Twente, de Achterhoek en de regio Nijmegen. Heel lokaal is de sneeuwlaag gegroeid tot 30 centimeter.

Sneeuwstorm Darcy

Nederland heeft sinds gisteravond te maken met sneeuwstorm Darcy. Op de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, werd tussen 23 uur en middernacht een uur lang gemiddeld windkracht 8 gemeten in combinatie met sneeuwval. Daarmee is officieel sprake van een sneeuwstorm. Op en langs het IJsselmeer waait het nog steeds stormachtig.

Door de wind zijn sneeuwduinen van plaatselijk ruim een meter ontstaan. Door de storm zijn door het hele land bomen op de snelwegen gevallen. Dat gebeurde onder andere bij Bunnik op de A12.

De verkeersdiensten waarschuwen voor zeer gevaarlijke rijomstandigheden. De ANWB meldt dat de meeste automobilisten op alle snelwegen heel langzaam rijden.

Volledig scherm © EPA

Vliegverkeer

Ook het vliegverkeer ondervindt problemen in Nederland. Op Schiphol regende het annuleringen vanwege de hevige sneeuwval. Tientallen vluchten zijn geschrapt of vertraagd. In de ochtend konden een tijdje helemaal geen vliegtuigen opstijgen of landen. De enige landingsbaan die in gebruik is moest sneeuwvrij gemaakt worden. Meerdere binnenkomende vliegtuigen moesten hierdoor wachten met landen.

Ook Eindhoven Airport heeft last van het winterweer. De regionale luchthaven zegt tot maandagochtend 07.00 uur al het vliegverkeer te schrappen vanwege de sneeuwval. Binnenkomende vluchten zijn omgeleid naar Keulen.

Volledig scherm Ook in Duitsland viel er al heel wat sneeuw. © REUTERS

Duitsland

Ook in grote delen van Duitsland zijn er problemen op de weg en op het spoor door de hevige sneeuwval. In het centrum van het land ligt tot 30 centimeter sneeuw en door de hevige neerslag hoopt de sneeuw zich op bepaalde plaatsen hoog op.

In heel het land worden treinverbindingen geannuleerd. De verbindingen met Nederland zijn onderbroken en het is ook heel moeilijk om Berlijn of Hamburg met het openbaar vervoer te verlaten. Onder meer de treinverbindingen over lange afstand tussen Hamburg en Hannover, tussen Hamburg en Noordrijn-Westfalen en tussen Bremen en Norddeich Mole werden afgeschaft door de Deutsche Bahn. Het oosten van Leipzig en de regio van Halle zijn eveneens onbereikbaar voor het treinverkeer door de hevige wind. Veel Duitsers hadden echter hun reisplannen aangepast aan de weersvoorspellingen, dus de chaos in de stations bleef zondag uit.

De politie sloot verschillende snelwegen af die erg glad waren door de sneeuw. Er waren honderden ongevallen en auto’s komen vast te zitten in sneeuwophopingen. Op veel plaatsen rijden de bussen ook niet. In Noordrijn-Westfalen alleen al meldde de politie al meer dan 200 ongevallen sinds zaterdagavond.

In de komende uren wordt nog veel sneeuw verwacht in Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Thüringen, Saksen-Anhant. En ook in Beieren, in het zuidoosten, kan in twaalf uur tijd 25 centimeter vallen

Volledig scherm De A2 in de buurt van Kamen in het westen van Duitsland. © AFP