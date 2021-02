Treinen in Nederland blijven de hele dag stilstaan door aanhoudend winterweer

De treinen van de Nederlandse Spoorwegen (NS) gaan zondag de rest van de dag niet meer rijden. NS en ProRail hebben daartoe besloten vanwege het aanhoudende winterweer. Het luchtverkeer is in Nederland eveneens verstoord. Later op de dag volgt meer informatie over het treinverkeer op maandag. Ook in Duitsland zijn er in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen problemen op de weg en op het spoor door de hevige sneeuwval.

Vanaf zaterdag 19.00 uur heeft de Nederlandse Rijkswaterstaat al meer dan 15 miljoen kilo zout uitgestrooid over de wegen. In totaal reden de strooiwagens sinds zaterdagavond bijna 140.000 kilometer.

Lees ook In Nederland heeft het pas écht gesneeuwd: sneeuwstorm Darcy zorgt voor tapijt van 20 centimeter

In vrijwel het hele land sneeuwt het. De meeste sneeuw is tot nu toe gevallen in Twente, de Achterhoek en de regio Nijmegen. Op die plekken ligt zo'n 10 tot 20 centimeter sneeuw en in de loop van de dag kan dat aangroeien tot een laag van 25 centimeter. Gemiddeld in het hele land gaat het om een sneeuwdek tussen 5 en 10 centimeter. De hoeveelheid sneeuw is door de wind moeilijk te meten. Op de ene plek ligt bijna niets en iets verderop is sprake van een meter opgewaaide sneeuw.

Sneeuwstorm Darcy

Nederland heeft sinds zaterdagavond te maken met sneeuwstorm Darcy. Op de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, werd zaterdag tussen 23.00 uur en middernacht een uur lang gemiddeld windkracht 8 gemeten in combinatie met sneeuwval. Daarmee is officieel sprake van een sneeuwstorm. Op en langs het IJsselmeer waait het nog steeds stormachtig.

Door de wind zijn sneeuwduinen van plaatselijk ruim een meter ontstaan. Door de storm zijn door het hele land bomen op de snelwegen gevallen. Dat gebeurde onder andere bij Bunnik op de A12. Ook maakt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie melding van enkele ongevallen en pechgevallen in de vroege ochtend, onder meer op de A2 en de A4. Grote ongevallen blijven uit, maar er zijn veel meldingen van slippartijen en van auto's die de vangrail hebben geraakt.

De verkeersdiensten waarschuwen voor zeer gevaarlijke rijomstandigheden. De ANWB meldt dat de meeste automobilisten op alle snelwegen heel langzaam rijden.

Volledig scherm © EPA

Trein- en vliegverkeer

Het treinverkeer in Nederland ligt vandaag de hele dag stil. Sneeuw, wind en ijzel veroorzaken overal in het land storingen. Op veel plaatsen bevriezen bijvoorbeeld de wissels, doordat er sneeuw tussenkomt. De treinen vanuit België richting Nederland stoppen aan de grens. Nog in Nederland rijden veel bussen en trams niet door het extreme weer, melden vervoersbedrijven.

Ook het vliegverkeer ondervindt problemen in Nederland. Op Schiphol regent het zondag annuleringen vanwege de hevige sneeuwval. Tientallen vluchten zijn geschrapt of vertraagd. In de ochtend konden een tijdje helemaal geen vliegtuigen opstijgen of landen. De enige landingsbaan die in gebruik is moest sneeuwvrij worden gemaakt. Meerdere binnenkomende vliegtuigen moesten hierdoor wachten met landen.

Ook Eindhoven Airport heeft last van het winterweer. De regionale luchthaven zegt tot maandagochtend 07.00 uur al het vliegverkeer te schrappen vanwege de sneeuwval. Binnenkomende vluchten zijn omgeleid naar Keulen.

Volledig scherm Ook in Duitsland viel er al heel wat sneeuw. © REUTERS

Duitsland

In de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen zijn er eveneens problemen op de weg en op het spoor door de hevige sneeuwval.

Op verschillende plaatsen zijn de bovenleidingen beschadigd, bijvoorbeeld tussen Duisburg en Essen, meldt treinmaatschappij Deutsche Bahn. Veel treinen zijn zondagochtend geannuleerd door het winterweer, onder meer het regionale treinverkeer in Hannover.

In Noordrijn-Westfalen, in het westen van het land, zijn sinds zaterdag al 222 auto-ongevallen gebeurd, meldt de politie.