Treincrash in Egypte, minstens 32 doden

De crash gebeurde volgens het Egyptisch ministerie van Volksgezondheid vlak bij de stad Tahta in de provincie Sohag, ongeveer 460 kilometer ten zuiden van Caïro.

Volgens het ministerie van Transport zouden enkele passagiers aan de noodrem van de eerste trein getrokken hebben, waardoor deze stopte en werd verpletterd door de tweede trein, zo meldt Egypt Today Magazine. De identiteit van de daders is nog onbekend.

De spoorwegen in Egypte hebben een slechte reputatie. Ze zouden slecht beheerd en onderhouden worden. Volgens de laatste officiële cijfers waren er in 2017 wel 1.793 ongevallen met treinen in het land.