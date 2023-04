Trein rijdt met volle snelheid op wagen aan gesloten overweg: 3 doden na botsing in Duitsland

Het gaat om een 22-jarige bestuurder en twee jonge vrouwelijke passagiers. Het is nog niet duidelijk wat hun leeftijd is. De regionale trein reed de wagen aan volle snelheid aan. De overweg was gesloten, maar de bestuurder reed voorbij de slagbomen, aldus de woordvoerster. Het gaat om een overweg met halve slagbomen, die niet de volledige breedte van de weg overspannen. Het ongeval vond volgens nieuwswebsite Neue Presse plaats ten noorden van Neustadt am Rübenberg, in de regio van Hannover.