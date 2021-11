Trein rijdt in op groep minderjarige migranten in Calais: één dode en drie gewonden

‘Staatswiet’: In Nederland zal vanaf 2022 cannabis verkocht worden die in opdracht van de overheid wordt geteeld

In Nederland zal legaal geteelde ‘staatswiet’ in de tweede helft van komend jaar in verkoop gaan. Dat streeft het kabinet na, schrijft minister van Justitie Ferd Grapperhaus. Zeven door de overheid aangewezen telers zijn nu bezig met het opzetten van hun teeltbedrijven voor dit wietexperiment. Mogelijk komen daar nog drie telers bij. Coffeeshops in tien deelnemende gemeenten gaan de wiet verkopen.

17:51