Trein ontspoort bij Groningen, herstel aan spoor duurt tot avond

Noordwes­ten van de VS kreunt onder nooit eerder waargeno­men en “ondraag­lij­ke” temperatu­ren

27 juni Vandaag werden er met temperaturen van meer dan 42 graden Celsius, records gebroken in het noordwesten van de Verenigde Staten (VS). Nooit eerder werden er zulke warme temperaturen genoteerd. En het belooft in enkele streken nog warmer te worden: “Wellicht wordt dit een van de extreemste hittegolven in de geschiedenis”.