Trein met honderden passagiers ontspoord in Nederlands-Limburg, geen gewonden

EU-voorzitter Michel wil Rusland schorsen uit VN-Veilig­heids­raad

Een permanent lid als Rusland zou automatisch uit de Veiligheidsraad geschorst moeten worden wanneer die zonder aanleiding en rechtvaardiging een oorlog lanceert. Dat heeft de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel vrijdag betoogd in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

23 september