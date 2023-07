Transport via de Seine en dan heel voorzichtig de eerste spant op z’n plaats: geraamte van Notre-Dame deels hersteld

IN BEELD. Vier jaar na de brand: No­tre-Da­me herrijst uit haar as

Het is morgen exact vier jaar geleden dat een zware brand de Notre-Dame in Parijs deels verwoestte. Zo’n 1.000 specialisten werken vandaag nog steeds dagelijks om de wereldberoemde kathedraal in zijn glorie te herstellen. Sinds 15 april 2019 is al meer dan 846 miljoen euro ingezameld voor de werken. En dat is nodig, want voor de reiniging van de binnenkant en voor het herstellen van het metselwerk, de gewelven, de daken en de torenspits is liefst 550 miljoen euro nodig. De kathedraal zou eind 2024 moeten heropenen voor het grote publiek.