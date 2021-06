Transgender wint rechtszaak en mag naar jongenstoilet op school

Olympische Spelen “Dit lijkt voor ons atleten op een slechte grap”: Tokio verwelkomt eerste transgen­der ooit op Spelen

22 juni Voor de allereerste keer treedt er over een maand een transgender atlete aan op de Olympische Spelen. Gewichthefster Laurel Hubbard (43) werd officieel opgenomen in de Nieuw-Zeelandse selectie. Dat doet de controverse over transgenders in de sport meteen weer in alle hevigheid oplaaien. Ook onze landgenote Anna Van Bellinghen, die in dezelfde gewichtsklasse uitkomt als Hubbard, mengt zich. “Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, maar niet ten koste van anderen.”