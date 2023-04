Transgender vrouw wordt gezicht van Bud Light: Kid Rock schiet (!) als reactie blikjes bier kapot

Zonder dat Ria het wist bleek haar dochter gecremeerd te zijn en was haar huis volledig ontruimd: hoe kan dat?

De Nederlandse Ria van Triet (76) werd met verstomming geslagen toen ze enkele jaren geleden een brief van de Nederlandse belastingdienst kreeg. In de brief stond dat haar dochter Ilona Liu (58) overleden en zelfs gecremeerd was. Haar hele huis was bovendien al leeggehaald. Ria heeft nu geen enkele tastbare herinnering aan haar dochter meer. “Hoe kan je een moeder zoiets aandoen?”, vraagt ze zich af.