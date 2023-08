Transgender vrouw eist dat ex-vriend haar operatief verwijderde testikels teruggeeft: “worden bewaard in koelkast, naast de eieren”

Een transvrouw uit de Amerikaanse staat Michigan heeft van haar ex-vriend geëist dat hij haar operatief verwijderde testikels teruggeeft. Ze beweert dat hij ze bewaart in een pot in de koelkast. Haar ex is echter niet van plan die meteen terug te geven: “Ik ben haar niets verschuldigd”.

In een verklaring geeft de 40-jarige Brianna Kingsley aan dat haar ex William Wojciechowski (37) in het bezit is van haar operatief verwijderde testikels. Die zou hij bewaren in de koelkast naast de eieren. Ze eist een “onmiddellijke teruggave van menselijke resten en een schadevergoeding van $6.500”, voegt ze toe in een handgeschreven claim die vorige week werd ingediend bij de rechtbank.

In een TikTok-video die Kingsley vorig jaar postte, leek ze nog de draak te steken met haar ontbrekende geslachtsklieren.

“Ik ben haar niets verschuldigd”

“Ik ben haar niets verschuldigd”, reageert haar ex op de vraag of hij van plan is om te vechten voor het behoud van de testikels. Haar ex, William Wojciechowski, zegt dat hij van plan is om Kingsley’s aanklacht te gebruiken als bewijs dat ze hem lastigvalt en intimideert sinds ze acht maanden geleden uit elkaar gingen. Hij beschuldigt Kingsley ervan hem lastig te vallen sinds hun breuk, zo zou ze hebben gedreigd hem pijn te doen en verscheen ze ongevraagd op zijn werk. Daarnaast nam ze ook zijn honden van hem af, zo deelt Wojciechowski op Facebook. “Ik zal mijn advocaat hierover inlichten, want het wordt belachelijk”, vertelde hij aan The Detroit News, die hem op de aanklacht attendeerde.

“Ze valt me al lastig sinds we uit elkaar zijn. Ik moest een persoonlijk beschermingsbevel tegen haar aanvragen”, zegt Wojciechowski, verwijzend naar een persoonlijk beschermingsbevel dat hij aan The Detroit News liet zien. Het bevel verbiedt Kingsley een vuurwapen te kopen, persoonlijk contact of contact met derden of sociale media, meldt The Detroit News.

Eerdere gevangenisstraf

Volgens gerechtelijke dossiers pleitte Kingsley schuldig aan lichte mishandeling in oktober 2020 en werd ze veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. Kingsley bedreigde namelijk op eerste kerstdag haar toenmalige huisgenoot, ook een transgender vrouw, met een mes.