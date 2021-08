Tranen van Afghaans meisje gaan viraal, terwijl ook VN-baas waarschuwt: “Zwaarbevochten vrouwenrechten door taliban weer afgepakt”

Terwijl de taliban verder oprukt in Afghanistan en aan alarmerende snelheid strategische steden verovert, wordt op Twitter stilgestaan bij de pijnlijke tranen van één Afghaans meisje. Ze huilt om de grimmige toekomst die haar te wachten staat onder controle van de taliban, om haar rechten die haar zomaar zullen ontnomen worden. Ook VN-baas Antonio Guterres toonde zich al erg verontrust over signalen dat de taliban vrouwenrechten in de gebieden onder hun controle indammen. “Het is afschuwelijk dat zwaarbevochten rechten van Afghaanse meisjes en vrouwen worden afgepakt”, zei hij.

Het is een clipje van 45 seconden. En ze zegt weinig, maar ook heel veel. “We tellen niet omdat we geboren zijn in Afghanistan”, fluistert het ongeïdentificeerde meisje tussen haar tranen door. “Niemand geeft om ons. We zullen langzaam sterven in de geschiedenis.”



De emotionele video, al meer dan 589.000 keer bekeken op het moment van schrijven, werd als eerste gedeeld door mensenrechtenactiviste Masih Alinejad. “Mijn hart breekt voor de vrouwen in Afghanistan”, schreef zij bij de clip. “De wereld heeft hen in de steek gelaten.”

Onder de vorige periode van taliban-heerschappij in Afghanistan was het onder meer verboden voor Afghaanse meisjes en vrouwen om te studeren en te werken. Ze mochten verder ook niet behandeld worden door een mannelijke dokter, tenzij ze vergezeld waren van een mannelijke chaperone. Vrouwen die de wetten overtraden, riskeerden celstraffen, openbare geseling en zelfs executie. Na het verdrijven van de moslimextremisten in 2001 werden de scholen opnieuw geopend voor meisjes en mochten vrouwen ook weer werken.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat, nu de taliban provinciehoofdstad na provinciehoofdstad innemen en steeds meer controle krijgen, Afghaanse meisjes en vrouwen volop vrezen voor hun toekomst.

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, liet vrijdag optekenen dat de taliban nu al strenge beperkingen opleggen op vrouwenrechten in de gebieden die ze onder controle hebben. “Ik ben extreem verontrust over berichten uit gebieden die door de taliban zijn ingenomen”, schreef hij op Twitter. “Het is afschuwelijk dat zwaarbevochten rechten van Aghaanse meisjes en vrouwen worden afgepakt. De VN is vastbesloten om zich in te zetten voor de rechten van alle Afghanen en levensreddende humanitaire hulp te bieden.”

