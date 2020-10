Tran Ngoc Hieu stikte in koeltruck des doods: “Geef hen snel wat lucht, maar laat ze er niet uit”

Dader onthoof­ding nabij Parijs is 18-jarige Tsjetsjeen, inwoner filmde dodelijke confronta­tie met politie

17 oktober De dader van de onthoofding van de 47-jarige Franse leraar Samuel Paty vrijdag in de buurt van Parijs, was Aboulakh Anzorov, een 18-jarige man van Tsjetsjeense origine die in de Russische hoofdstad Moskou is geboren en zich legaal als erkende vluchteling in Frankrijk bevond. Dat maakte de Franse antiterrorismeprocureur bekend. De man bedreigde na zijn afschuwelijke moord de politie. Die schoot hem daarop dood in Eragny. Een bewoner filmde die confrontatie vanuit zijn huis.