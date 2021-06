Tram rijdt zes uur met dode vader rond in Zürich, zoon radeloos: “Mensen zijn te veel met zichzelf bezig”

Na het drama op EK voetbal: weet jij hoe je moet reageren bij hartfalen? Deze video toont het stap voor stap

14 juni Het plotse hartfalen van de Deense voetballer Christian Eriksen laat de gemoederen niet onberoerd. Zowel de voetbalwereld als het grote publiek lijkt plots te beseffen wat het belang is van reanimatie en eerste hulp. “Dat merken we ook in Vlaanderen aan de verhoogde interesse voor de cursussen reanimeren en eerste hulp”, bevestigt Jan Poté, woordvoerder bij het Rode Kruis.