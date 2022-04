Trailer toont explosief interview tussen Piers Morgan en Donald Trump: “Zet de camera af”

LIVE. Geen bestorming, maar zo belegerd "dat geen enkele vlieg kan passeren": Poetin verandert tactiek rond staalfa­briek in Marioepol

Oekraïne heeft voorgesteld om een “speciale onderhandelingsronde” met Rusland te houden in de havenstad Marioepol. “Die gesprekken zouden één-op-één kunnen zijn, twee-op-twee. Om onze mensen te redden. Azov-militairen, burgers, kinderen, de levenden en gewonden”, zegt de Oekraïense toponderhandelaar Mikhailo Podoliak. Intussen zijn nieuwe massagraven gevonden in Borodjanka, een van de meest getroffen steden in de regio van Kiev en hebben de VS nieuwe sancties tegen Rusland aangekondigd. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

10:11