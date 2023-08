Tragische dood van 11-jarig meisje legt Argentijnse verkiezingen stil

“Deal tussen Poetin en Prigozjin verbroken”: Wag­ner-le­ger vermoede­lijk terug op weg naar Rusland

De deal die de Russische president Vladimir Poetin (70) eind juni maakte met Jevgeni Prigozjin (62), de baas van het beruchte huurleger Wagner, is niet overeind gebleven. Dat beweert de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). De Wagner-soldaten zouden immers opnieuw koers zetten richting Moskou, klinkt het.