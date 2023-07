Tragedie in Spanje: Nederlandse vader (36) overreden door eigen huurauto in bijzijn gezin

Vader (37) sterft terwijl hij zoontje (3) van verdrin­king probeert te redden op Mallorca

Op het Spaanse eiland Mallorca is een 37-jarige man overleden terwijl hij zijn driejarige zoontje van de verdrinking probeerde te redden. De peuter was in een gemeenschappelijk zwembad gesukkeld. Zijn vader – die niet kon zwemmen – sprong hem achterna, maar raakte zelf in moeilijkheden.