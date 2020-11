Traditie in ere hersteld: deze viervoeters worden nieuwe inwoners Witte Huis

Joe en Jill Biden hebben twee honden. Major is sinds twee jaar bij hen en werd geadopteerd toen hij door de Delaware Human Association was opgevangen voor medische zorg, klinkt het. Champ maakt al 12 jaar lang deel uit van de familie Biden.

Trump was de eerste Amerikaanse president in 120 jaar die geen honden had in het Witte Huis. Die eer ging voor het laatst naar William McKinley, de vijfentwintigste president van de VS, die van 1897 tot 1901 in het Witte Huis verbleef. McKinley hield overigens wel een papegaai, katten en hanen.