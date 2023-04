Traceersysteem voor Russische diamant mogelijk op agenda volgende G7-top

In de Europese Unie wordt al een tijdlang overlegd over een mogelijk importverbod voor Russische ruwe diamant in het kader van de Russische invasie van Oekraïne. Ons land is met diamantdraaischijf Antwerpen wereldwijd een belangrijke aankoper van Russische diamanten, en wordt daarom internationaal geregeld met de vinger gewezen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky maakte er tijdens zijn toespraak in de Kamer vorig jaar nog een toespeling op.

Een importverbod ligt echter moeilijk, omdat de herkomst van de edelstenen haast onmogelijk te controleren is en de maatregel dus makkelijk te omzeilen zou zijn. Bovendien zou de Russische diamantgigant Alrosa simpelweg andere afzetmarkten kunnen vinden, waardoor niet Rusland maar vooral Europa zelf de grootste verliezer zou zijn, is de redenering. Een internationaal systeem om de herkomst van diamanten te traceren, zou een eerste oplossing kunnen zijn.

Een eerste ontwerp van zo'n systeem zou wel eens op de agenda van de volgende G7-top kunnen staan, zei ambassadeur Christophe de Bassompierre van de directie Externe Relaties van de EU bij de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken woensdag in de Kamer. De Bassompierre had het over een direct verbod op de import van ruwe diamant, een indirect verbod op de verhandeling van tussen- en afgewerkte producten en een volledige traceerbaarheid - van ontginning tot afwerking - voor consumenten.

De G7-top vindt plaats van 19 tot 21 mei in het Japanse Hiroshima. België hoopt dat daar een eerste voorstel op tafel komt dat in grote lijnen kan worden aangenomen, aldus de diplomaat.

India, Verenigde Arabische Emiraten en Israël

Hoe dan ook kan het systeem enkel gradueel in werking treden, omdat onder meer India, de Verenigde Arabische Emiraten en Israël moeten worden overtuigd. Die landen spelen een belangrijke rol in de eerste bewerking van ruwe diamant. Bovendien moeten de EU en de andere G7-landen een eventueel systeem ook nog toepassen in een nieuw sanctiepakket. De Belgische regering heeft tot nog toe altijd gezegd zich niet te zullen verzetten tegen een importverbod van Russische diamant.