Traangas tegen duizenden betogers in Soedan

Pasgeboren babymeisje overleeft twee dagen in Thais woud nadat ze was achtergela­ten

In een woud in de Thaise provincie Krabi is afgelopen zondag per toeval een baby gevonden die klaarblijkelijk twee dagen eerder was achtergelaten. Het kleine meisje zat onder de insectenbeten en had schaafwonden en blauwe plekken. De beelden van de emotionele vondst zijn nu vrijgegeven.

24 december