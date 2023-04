Toyota wil tegen 2026 1,5 miljoen elektrische wagens per jaar verkopen

“We moeten eerst doen wat we kunnen, en starten met elektrificatie”, zei Sato, die op 1 april de nieuwe CEO van Toyota werd. In tegenstelling tot bepaalde concurrenten, gaat hij niet voor een volledig elektrische toekomst bij de ontwikkeling van nieuwe wagens. Op verschillende slides van zijn presentatie viel te lezen dat Toyota inzet op een versterking van de brede benadering met verschillende sporen richting koolstofneutraliteit.

In ontwikkelde markten wil Toyota bijvoorbeeld inzetten op het verbeteren van de performantie van de bZ-reeks. De bZ4X is in België samen met een bestelwagen momenteel het enige zuiver batterij-elektrische model van de constructeur, zo leert de Belgische website. In de VS wil Toyota tegen 2025 een lokaal geproduceerde batterij-aangedreven SUV alsook de productie van de batterijfabriek opkrikken.