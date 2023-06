“Toxische mannelijkheid”: Franse president Macron onder vuur nadat hij biertje in één keer uitdrinkt

Emmanuel Macron ligt onder vuur nadat hij een biertje in één keer heeft leeggedronken. De beelden van zijn ad fundum lokken veel reacties uit op sociale media: van “onverantwoord” tot “toxisch leiderschap”. De Franse president heeft er ook een politieke rel mee veroorzaakt, omdat hij in het verleden “drinken aan hoge snelheid” nog hekelde.

De beelden van Emmanuel Macron die in 17 seconden een flesje bier leegdrinkt zijn zaterdagavond gemaakt na een rugbywedstrijd in de kleedkamer van het Stade de France. Macron kwam er samen met de spelers de kampioenstitel van zijn favoriete club Stade Toulousain vieren. In de video is te zien hoe hij - onder luid gejuich - een biertje van het merk Corona volledig leegdrinkt.

De sfeer in de kleedkamer was duidelijk euforisch, maar dat keerde snel toen de beelden op sociale media werden gedeeld. “Toxische mannelijkheid in politiek leiderschap in één beeld”, tweette Sandrine Rousseau, parlementslid voor de Groene Partij in Frankrijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Bernard Bassert, woordvoerder van Association Addictions France - een organisatie die waarschuwt voor de gevaren van verslavingen, is niet te spreken over de beelden. “De president heeft een verantwoordelijkheid als rolmodel om het goede voorbeeld te geven voor gezond gedrag. In dit geval associeert hij sport, feesten en de consumptie van alcohol in een context van viriele groepsdruk waarbij iedereen een beetje te veel drinkt.”

“Het is ongepast”, vertelde ook William Lowenstein, arts en verslavingsspecialist, aan de zender BFMTV. “Hij zou dit kunnen doen, maar toch niet voor de camera’s.” Op sociale media dook ook een opvallende uitspraak van Macron op waarin hij ad fundum drinken nog leek af te keuren. Het Franse dagblad ‘Libération’ herinnerde de Franse president eraan dat hij in een interview in 2018 zelf had verkondigd dat “drinken aan hoge schelheid” een probleem is voor jonge mensen. “Nu pronkt Macron daar zelf mee”, klinkt het fors.

Toch kreeg Macron ook bijval - vooral van partijgenoten. “Een president die deelt in het plezier van 23 spelers en deelneemt aan hun tradities. Meer is het niet”, schreef Jean-René Cazeneuve, een parlementslid van Renaissance, op Twitter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Macron drinkt het biertje in één keer leeg

Volledig scherm Franse president Emmanuel Macron onder vuur wegens biertje atten. © RV