Touring waarschuwt voor monsterfiles in zuidoosten Frankrijk zaterdag

De tendenzen bij Touring en VAB lopen gelijk. Beide organisaties voorspellen het hele weekend druk verkeer in verschillende landen, met zaterdag als zwaartepunt. VAB geeft op haar website die dag code rood (“zeer druk verkeer”) in Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland. In Duitsland zou het verkeer die dag iets beter meevallen. De waarschuwingen gelden telkens voor zowel terugkeerders als vertrekkers.

Monsterfiles

In de rest van Frankrijk verwacht Touring zaterdag stevige files vanaf het eind van de voormiddag tot de avond. Een gelijkaardige waarschuwing is er voor terugkeerders in Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje. Net als VAB, verwacht Touring dat het in Duitsland iets minder druk zal zijn op de weg. In elk geval zijn “vrijdag, maandag en in mindere mate zondag” de betere dagen voor wie terugkeert naar huis, zegt Touring nog. Wie richting het zuiden vertrekt, moet volgens Touring normaal niet vrezen voor monsterfiles.