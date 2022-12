TotalEnergies neemt afstand van Russische partner Novatek

Scholz: “Nucleaire dreiging Rusland is afgenomen dankzij internatio­na­le druk op president Poetin”

Het risico dat Rusland kernwapens inzet in de oorlog in Oekraïne is afgenomen dankzij de internationale druk op president Vladimir Poetin. Dat zegt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in een vandaag gepubliceerd interview met de Duitse Funke-mediagroep. “Eén ding is voorlopig veranderd: Rusland is gestopt met het dreigen met kernwapens. Als reactie op het feit dat de internationale gemeenschap een rode lijn heeft getrokken.”

