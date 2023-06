“Totale blamage voor Poetin”: Ruslandexperte Carolien van Nunen ziet “absoluut verzwakte” Poetin na Wagner-opstand

“Het is enerzijds al hallucinant dat zoiets gebeurd is, dat zo’n militie erin geslaagd is om honderden kilometers op te rukken.” Anderzijds is het ook opmerkelijk hoe de opstand zich verder ontwikkeld heeft, volgens van Nunen. “Dat Prigozjin er nu van af komt zonder vervolging. Het is bijzonder vreemd dat hij nu zomaar in Wit-Rusland kan gaan wonen en daar verder zijn leven kan leiden. Hij had heel harde eisen, dus we blijven met het gevoel zitten dat er meer achter zit, dat er nog toegevingen moeten gedaan zijn aan Prigozjin. Maar we weten niet welke.”