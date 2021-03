Total evacueert duizend werknemers uit belegerde Mozambikaanse stad

Jihadisten veroveren kuststad in Mozambique: grote onduide­lijk­heid over 180 mensen die vastzaten in hotel

27 maart In Mozambique bestaat grote onduidelijkheid over het lot van 180 mensen die al enkele dagen vastzaten in een hotel in Palma na een aanval van jihadisten. Een deel van de groep zou aangevallen zijn bij een evacuatiepoging. Intussen zou de stad volledig in handen van de jihadisten zijn.