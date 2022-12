Tot zes jaar cel veroordeelde Argentijnse vicepresident Kirchner zet politiek stap opzij

Amerikaan­se ‘Torso Killer’, die in jaren 70 meer dan honderd vrouwen zou hebben gedood, bekent nog vijf moorden

Richard Cottingham, een van wreedste seriemoordenaars van de Verenigde Staten, heeft schuldig gepleit voor de moorden op vijf vrouwen die hij in de jaren 60 en 70 pleegde. De 76-jarige crimineel, die al een levenslange celstraf uitzit in de gevangenis van New Jersey, beweert dat hij in totaal “meer dan honderd vrouwen” om het leven heeft gebracht. Cottingham kreeg de bijnaam ‘de Torso Killer’ vanwege de gruwelijke wijze waarop hij zijn slachtoffers verminkte.

