Tot twintig jaar cel geëist voor oprichters van Wit-Russisch oppositiemedium Nexta

Na “pauze” van een maand lanceert Rusland weer droneaan­val­len op Kiev

Voor het eerst sinds bijna een maand hebben de Russen opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Dat melden de Oekraïense autoriteiten. Ook andere gebieden in het land zijn aangevallen met gevechtsdrones. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend.