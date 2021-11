Tot meer dan 2 meter sneeuw in het noorden van Spanje

SpanjeEen klein lagedrukgebied zorgt de komende dagen voor een dik pak sneeuw in het noorden van Spanje. In de Pyreneeën en het Iberisch randgebergte kan tot 80 cm sneeuw vallen, maar in het Cantabrisch gebergte kunnen de hoeveelheden oplopen tot 250 cm sneeuw. “Het zwaartepunt lijkt te liggen in de Picos de Europa”, zegt Lander Van Tricht, klimatoloog aan de VUB en weeranalist bij NoodweerBenelux .

“Als de wind loodrecht tegen de bergen waait, wordt de lucht gedwongen te stijgen en ontstaat er felle neerslag. Dat heet orografische neerslag ”, aldus Van Tricht, die gletsjers en klimaatverandering in gebergtes bestudeert. Het is die situatie die de komende dagen voor overvloedige sneeuw zal zorgen in Spanje.

Tussen dinsdag en donderdag tolt een lagedrukgebied rond boven het land en wordt er vochtige lucht aangevoerd vanaf het noordoosten. Vrijdag en tijdens het weekend zorgt een trog voor een aanhoudende noordenwind. Het vocht van de Atlantische Oceaan stuwt dan op tegen het Cantabrisch gebergte en zorgt voor langdurige neerslag. Het is daarbij koud genoeg voor sneeuw.

Uitzonderlijk veel sneeuw

De neerslaghoeveelheden die de weermodellen nu tonen, zijn imposant. Tussen dinsdag en volgende week maandag kan er in het noorden van Spanje tot 250 cm sneeuw vallen. De sneeuwgrens ligt eerst rond 1.200 meter, stijgt op woensdag tijdelijk tot 1.600 meter, maar zakt tegen het weekend tot 800-1.000 meter, volgens NoodweerBenelux. Er zal dus sneeuw vallen over een groot gebied. Ook in de Pyreneeën en in het Iberisch randgebergte zal er veel sneeuw vallen, maar daar liggen de hoeveelheden iets lager (40-80 cm). Het is de eerste echte winterinval van betekenis in Spanje.

Volledig scherm In de gebergtes in Spanje valt er de komende dagen veel sneeuw. © Meteoexploration

Volledig scherm In het noorden van Spanje valt de komende dagen tot meer dan 2 meter sneeuw. © Kachelmannwetter

Meer sneeuw door klimaatverandering?

Een hypothese die de laatste jaren steeds vaker wordt aangehaald, is dat de warmere Atlantische Oceaan in het najaar voor meer en intensere neerslag zorgt in het noorden van Spanje. “Als je hoog genoeg gaat, kan de sneeuwval daardoor toenemen”, zegt Van Tricht. Dat is een fenomeen dat we ook in de Alpen zien. De Middellandse Zee is een van de snelst opwarmende wateroppervlaktes. Als de wind van het zuiden naar de Alpen waait, bevat de lucht meer vocht dat kan condenseren tegen de zuidkant. De Italiaanse Alpen worden daardoor vaker geconfronteerd met overvloedige sneeuwval.