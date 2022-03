Tot dertien jaar cel voor moord op Franse priester in 2016

Vier mannen voor hof van assisen voor moord op Franse priester in 2016

In de Franse hoofdstad Parijs gaat maandag het proces van start tegen vier mannen voor hun rol bij de moord op de priester Jacques Hamel in zijn kerk in Saint-Etienne-du-Rouvray bij Rouen. Het gaat om de vermoedelijke aanstoker van de aanslag Rachid Kassim - waarschijnlijk overleden in Irak - en drie mensen uit de omgeving van de twee daders.

