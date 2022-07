“Tot de maan en terug”: Amerikaans gezin wil assen van overleden zoontje (11) naar ruimte sturen

“Hij had een fantastische persoonlijkheid. Hij kon het met iedereen vinden”, vertelt Cory over haar zoon. “Zijn hele kamer was in ruimte-thema met allemaal spullen die hij met kerst of met verjaardagen had gekregen. Hij leerde zelfs zijn leerkrachten dingen bij over de ruimte.” De jongen was volgens zijn ouders een echte astronoom, die alles kon vertellen over de maan en alle sterrenbeelden kon aanwijzen. Hij knutselde ook graag ruimteraketten in elkaar en lanceerde die samen met zijn grootvader in de tuin. “Hij zei altijd dat hij bij Space X or NASA wou werken”, klinkt het.