Tot bloedens toe: ontvoerde sekswerker ontsnapt met brute kracht uit deze lugubere cel in Oregon

ANALYSE. Als de staats­greep in Niger lukt, is dat ook voor ons niet zo’n goed nieuws

De Franse regering evacueert vanaf vandaag haar landgenoten uit Niger. Daar is een staatsgreep aan de gang, waarvan de Fransen en de Amerikanen hopen dat hij nog terug te draaien valt. Want als deze laatste dominosteen in de regio valt, staat niet veel een nieuw kalifaat in de Sahel nog in de weg. Hoe is het zo ver gekomen? En wat zijn de gevolgen voor ons?