Tot 18 jaar cel voor jongeren die Franse agenten met molotovcocktails aanvielen

Het hof van assisen van Parijs heeft in de nacht van zaterdag op zondag vijf jongeren in beroep veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 18 jaar voor de aanval op enkele politieagenten in het Franse Viry-Chatillon, zo'n twintig kilometer ten zuiden van Parijs. Acht anderen werden vrijgesproken. Bij de aanval in 2016 raakten twee agenten zwaargewond en twee anderen lichtgewond.