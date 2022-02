Tot 12 jaar cel gevraagd in zaak van onderwereldgevangenis met martelcontainer

Brein achter martelka­mer met tandarts­stoel spendeerde veel tijd in België

De hoofdverdachte in de zaak van de onderwereldgevangenis met martelkamer in een zeecontainer in Wouwse Plantage (Roosendaal), verbleef ook vaak in ons land. Robin van O. (40) stond op de dodenlijst van Ridouan Taghi. Toen hij dat te horen kreeg, verliet hij zijn thuisstad Utrecht en bracht veel tijd in België door.

