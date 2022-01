Tory-parlementslid klaagt "intimidatie" aan door Downing Street

Die chantage zou gebeuren door "medewerkers van 10 Downing Street (de ambtswoning van premier Johnson, red.), speciaal adviseurs, ministers en anderen". Die personen zouden publicaties in de pers aanmoedigen "bedoeld om zij die ze ervan verdenken te weinig vertrouwen in de premier te hebben, in verlegenheid te brengen", aldus Wragg bij de start van een bijeenkomst van de parlementscommissie Openbaar Bestuur en Constitutionele Zaken, waarvan hij de voorzitter is. "Intimidatie van een parlementslid is een serieuze zaak."

Wragg is een van de handvol Tory-parlementsleden die publiek heeft aangegeven een brief te hebben gestuurd naar het 1922 Committee, de groep van alle conservatieve backbenchers. In die brief heeft Wragg opgeroepen om een motie van wantrouwen tegen Johnson te stemmen. Op die manier kan een Conservatieve premier door zijn eigen partijleden afgezet worden, maar enkel als 15 procent (54 van de 359) van de conservatieve afgevaardigden een verzoek voor een stemming indienen bij het 1922 Committee. Vermoed wordt dat dat aantal nog niet gehaald is.

Een woordvoerder van de premier liet al weten niet op de hoogte te zijn van "enig bewijs om deze ernstige aantijgingen hard te maken".

Johnson ligt al enige tijd onder vuur bij de oppositie, maar ook in zijn eigen partij. Een deel van de Lagerhuisleden vindt dat hij niet kan aanblijven na de rel over feestjes in Downing Street 10 tijdens lockdowns en na omstreden verklaringen die hij voor de borrels gaf.