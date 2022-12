Tornado treft voorstad New Orleans: een dode en zeker acht gewonden

Tornado's slaan hevig toe in zuiden van VS: twee doden en verscheide­ne gewonden

Tornado's hebben in de Verenigde Staten minstens twee mensen het leven gekost en aanzienlijke materiële schade aangericht. In Keithville in de zuidelijke staat Louisiana werden een jongetje en zijn moeder dood onder het puin van hun vernielde huis teruggevonden, zo deelde het bureau van de sheriff in de nacht van dinsdag op woensdag (plaatselijke tijd) mee.

