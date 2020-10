Torenhoge cijfers, volle ziekenhuizen en rellen: in één Europees land is toestand nog dramatischer

België staat intussen in de top vijf van zwaarst getroffen landen ter wereld als het over het nieuwe coronavirus gaat. Er is maar één land in Europa dat het nóg slechter doet en dat is Tsjechië. Daar is de toestand ronduit dramatisch aan het worden.

Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) staat ons land op de vierde of de vijfde plaats op de wereldranglijst, afhankelijk van wie de rangschikking maakt: het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC) of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

“Het enige land dat ons nog voorgaat in Europa is Tsjechië”, vertelt hij. “Daar is de situatie zodanig erg dat de ziekenhuizen helemaal vol liggen. We hebben daarvoor gewaarschuwd, ook bij ons. Want vol is vol. Dan doemt het risico op dat er getrieerd moet worden.”

Tsjechië meldde gisteren een recordaantal nieuwe besmettingen. Het gaat intussen om 859 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners in veertien dagen volgens het ECDC en dat is een torenhoog cijfer. Ter vergelijking: België staat op de tweede plaats met 757 bevestigde gevallen en Nederland op de derde plaats met 535 gevallen. Daarna vallen de cijfers flink terug: op de vierde plaats komt Frankrijk met 415 bevestigde gevallen.

Teller

Intussen staat de teller in Tsjechië op meer dan 170.000 coronabesmettingen op een totaal van 10,7 miljoen inwoners. Opvallend daarbij is dat meer dan 100.000 daarvan in de eerste helft van oktober werden opgetekend. Er stierven ook al meer dan 1.400 mensen aan Covid-19, de helft daarvan ook deze maand. Een groot verschil met twee maanden geleden, toen premier Andrej Babis nog aan iedereen vertelde dat zijn land een van de beste was in het beteugelen van het virus.

Volledig scherm © REUTERS

Tijdens de eerste golf eerder dit jaar was dat ook effectief zo. Tsjechië sloot al heel snel de grenzen en kondigde een nationale lockdown af. Het land verplichtte als een van de eerste om mondmaskers te dragen, nog vóór de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ze aanbeval. Duizenden Tsjechen zetten zich achter hun naaimachines om de maskers op grote schaal te maken. Met effect, want een echt grote piek in de cijfers bleef uit. Op de laatste dag van juni werd geen enkele nieuwe coronadode meer geteld. Het normale leven hernam en het was alsof er nooit iets gebeurd was.

Lang duurde het niet. Eind augustus begon het tij te keren. Intussen zijn er al zeven keer zo veel besmettingen als er toen waren. Vorige week beval de Tsjechische overheid uiteindelijk dat alle restaurants en bars in het land weer dicht moesten. Scholen gingen over op online lesgeven. Fitnesszaken, bioscopen en theaters waren al eerder gesloten. Winkels bleven wel open.

Traangas

Afgelopen weekend kwamen in de hoofdstad Praag een paar duizend mensen op straat om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de regering. Het ging vooral om sportfans die niet akkoord waren met de restricties op bijeenkomsten. Ze eisten onder meer het ontslag van minister van Volksgezondheid Roman Prymula. Omdat ze met meer waren dan toegelaten, probeerde de politie de actievoerders uit elkaar te drijven. Daarop brak geweld uit. De politie zette het waterkanon en traangas in om de toestand onder controle te krijgen.

Met de strengere maatregelen van vorige week wilde de regering een lockdown vermijden. Zondag verklaarde vicepremier Karel Havlicek op de Tsjechische televisie dat nu zeker twee weken gewacht zal worden eer opnieuw bekeken wordt of een lockdown zich al dan niet opdringt.

Volledig scherm © EPA

De overheid vreest echter dat het aantal ziekenhuisopnames nog sterk kan stijgen eer de impact van de maatregelen zichtbaar wordt. Daarom worden plannen gemaakt om veldhospitalen op te richten, om de toestroom aan patiënten de baas te kunnen. In Praag zelf werd afgelopen weekend al begonnen met de bouw ervan. Volgens prognoses zouden ze eind deze maand al nodig zijn.

Tsjechische dokters die in het buitenland wonen, worden gevraagd om terug te keren naar huis en ook studenten en andere mensen met een medische opleiding worden verzocht om zich aan te melden.

Beademingsmachines

De Tsjechische brandweer heeft al aan de Europese Unie gevraagd om extra beademingsmachines. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs is er wel solidariteit in Europa, maar mag daar niet te veel van verwacht worden. Iedereen heeft het immers zwaar.

“Landen die minder getroffen zijn, zullen landen die meer getroffen zijn bijspringen”, zegt hij. “Maar we zien dat de cijfers in heel wat Europese landen de verkeerde kant opgaan. Het hele Europese continent moet zich schrap zetten en zijn uiterste best doen om het tij te keren. Als het niet anders kan, zullen de maatregelen nog verstrengd moeten worden.”