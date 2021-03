Topwetenschapper: “Lakse aanpak van Brazilië in coronacrisis bedreigt de hele wereld”

Vrees voor vulkaanuit­bar­sting na reeks aardbevin­gen in IJsland

3 maart Op het schiereiland Reykjanes in het zuidwesten van IJsland is sinds 24 februari een krachtige golf van aardbevingen begonnen. “Er werden al mee dan 10.000 aardbevingen gedetecteerd op het schiereiland”, zegt Michiel Bonte van weerdienst Noodweerbenelux. Hij wijst erop dat de kans op een vulkaanuitbarsting in de regio toeneemt.